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محافظ كفر الشيخ: نتحمل نفقات شهادات أمان لأسر الشهداء وتقسيطها للموظفين

الخميس، 22 مارس 2018 06:52 م
محافظ كفر الشيخ: نتحمل نفقات شهادات أمان لأسر الشهداء وتقسيطها للموظفين اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستتحمل نفقات شراء شهادات أمناء لأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة، كما أن المحافظة ستتحمل شراء شهادات أمان للموظفين بكفر الشيخ وسيتم استقطاعها من راتبهم على 24 شهراً بدون فوائد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أن التبرع لصالح صندوق تحيا مصر اختيارياً وليس إجباريا، وعلى المتبرع براتب يوم فى الشهر لمدة عام أن يتقدم بطلب فى مقر عمله.


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