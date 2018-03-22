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محافظ كفر الشيخ: استمرار تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة حتى 14 يونيو القادم

الخميس، 22 مارس 2018 07:19 م
محافظ كفر الشيخ: استمرار تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة حتى 14 يونيو القادم محافظ كفرالشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه تم فتح باب تلقى طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى الدوله حتى 14 يونيو القادم، بعد مدة 3 أشهر من 14 مارس الماضى، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الخاص بالتصرف بالبيع للأراضى ملك الدولة لواضعى اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها واستصلاحها وزراعتها والتأكيد على أن السماح بالتقنين لكل جاد ومخلص وأنه لم تتم إزالة أي شجرة منتجة، ويتم تقديم الطلبات الى إدارة أملاك الدولة بالوحدات المحلية ومجالس المدن، ويتقدم الطلب متضمناً اسم واضع اليد، ورقمة القومى، ومحل إقامته، وموقع ومساحة العقار المطلوب التعامل عليه، مع إرفاق الأوراق والمستندات التى تثبت وضع يده على الأرض، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص وإيصال رسم المعاينة، ويقدر رسم الفحص بنظام الشرائح حسب طبيعة الأرض إذا كانت زراعية أو مبانى، ويقدر رسم المعاينة حسب المساحة.

وأوضح المحافظ، أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو سداد الرسوم المستحقة والإجراءات التمهيدية، أية حقوق قانونية لواضع اليد أو تترتب التزام على جهة الولاية، إلا بعد العرض على اللجنة المختصة وتثمين الأرض طبقاً لأسعار المثل وسداد قيمة الأرض، وإبرام عقد بيع بين جهة الولاية وواضع اليد، يسدد رسم فحص بمبلغ 10 آلاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء، داخل كردون المدن، ورسم معاينة بواقع 8 جنيهات، عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها.


ويسدد صاحب الطلب، رسم فحص بمبلغ 5 ألاف جنيه للأراضي المقام عليها بناء، داخل كردون القرى، ورسم معاينة بواقع 5 جنيهات عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها.

 

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بأجهزة المحافظة، و بحضور المحاسب محمد ابوغنيمه، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظن، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب.

 


 

 


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