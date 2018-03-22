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محافظ سوهاج: 781 لجنة ومليونان و854 ألف ناخب.. ومستعدون لسباق الرئاسة

الخميس، 22 مارس 2018 11:42 ص
محافظ سوهاج: 781 لجنة ومليونان و854 ألف ناخب.. ومستعدون لسباق الرئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس الجارى.

وأضاف المحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد المقرات الانتخابية فى المحافظة يبلغ 720 مقرا، واللجان الفرعية 781 لجنة، ويصل عدد الناخبين فى قاعدة بيانات المحافظة إلى مليونين و854 ألفا و567 ناخبا.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، أن الوحدات المحلية بالمحافظة وفرت أماكن انتظار فى محيط اللجان، مجهزة بمظلات وفراشة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، لحماية الناخبين من أشعة الشمس، بجانب توفير كراسٍ لراحة كبار السن، وغير ذلك من الخدمات المقدمة للمواطنين للتخفيف عليهم خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأشار المحافظ، إلى تجهيز أماكن المبيت لرجال الشرطة والجيش من قوات حماية المواطنين وتأمين المقرات الانتخابية، وتوفير السيارات اللازمة للانتقال، وتم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير كميات الخبز المطلوبة لكل مركز، بحسب احتياجات اللجان، وتوفير مولد كهرباء فى كل لجنة، وتوفير الإضاءة الكاملة، مع وجود أبواب حديدية لكل لجنة وغرف المبيت لقوات التأمين، وإقامة غرف عمليات فرعية بكل قرية لمتابعة الانتخابات والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتذليل العقبات وحل كل المشكلات.

وعلى جانب آخر، ناشد الدكتور أيمن عبد المنعم، مواطنى سوهاج بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصرى لديه من الوعى والحس السياسى ما يكفى لأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه، لاستكمال بناء الوطن ومسيرة التنمية تطبيقا للدستور وإعلاء لدولة المؤسسات واحترام القانون.


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