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محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة للإشراف العام على الإنتخابات الرئاسية

الخميس، 22 مارس 2018 11:26 ص
محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة للإشراف العام على الإنتخابات الرئاسية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج عمرو خلف
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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج تشكيل لجنة برئاسته وعضوية اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج والمستشار العسكرى للمحافظة ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة الحماية المدنية ورئيس المنطقة الأزهرية ومدير مرفق الإسعاف ومدير عام الشئون القانونية بالديوان، للإشراف العام على عملية انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 بنطاق المحافظة وتلقى بلاغات وتقارير اللجان الفرعية والتدخل السريع لتذليل كافة العقبات، على ان تكون اللجنة منعقدة بصفة مستمرة طوال ايام الانتخابات.

كما قرر المحافظ فى بيان تشكيل لجنة فرعية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام مكتب المحافظ ومدير العلاقات العامة ومدير إدارة التفتيش المالى والإدارى ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الأزمات ومدير إدارة الأمن ومدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية، ولجان فرعية بكل وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية نائب رئيس الوحدة المحلية وسكرتير الوحدة ومدير الشئون القانونية ومدير الازمات ومدير العلاقات العامة ومدير التفتيش المالى والإدارى ومدير الشئون الإدارية بالوحدة، لمتابعة العملية الانتخابية بنطاق كل مركز والتواصل مع اللجنة العامة واللجنة الفرعية بديوان المحافظة وتذليل كافة العقبات والإبلاغ الفورى عن أى شكاوى أو مشكلات حال حدوثها.

يذكر أن عبدالمنعم قد أكد على جاهزية جميع اجهزة المحافظة المعنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والخروج بالمظهر المشرف واللائق فى هذا العرس الديموقراطى، الذى يعبر عن مدى وعى الشعب المصرى .

 

 


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