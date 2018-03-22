محافظ سوهاج : تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بتكلفة 2 مليون و 250 ألف جنيه







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، وتسليمها للأهالى بقريتى عامر والبطاخ بمركز المراغة.

وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وصندوق تحيا مصر، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ الشكر لجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والقائمين عليهم لمشاركتهم الفعالة مع أجهزة المحافظة فى تحقيق التنمية على أرض المحافظة، داعيا منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الايجابية فى الأنشطة والخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين.

وقال يسرى رمضان، مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج، إن الجمعية قد قامت بتسلم 60 منزل غير مؤهلة وقد قامت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومحافظة سوهاج بإعادة تأهيل تلك المنازل، حيث تم تعريش الأسقف بالخشب "عروق ـ ألواح ـ طبقة عازلة ـ طبقة أسمنتية"، تركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، وأعمال المحارة للمنزل داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية "حوائط ـ أبواب وشبابيك ـ واجهة المنزل - وتركيب السيراميك".

وقد عبر الأهالى عن سعادتهم باعادة تأهيل منازلهم، موجهين الشكر للمحافظ وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج



تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج