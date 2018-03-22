video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج : تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بتكلفة 2 مليون و 250 ألف جنيه

الخميس، 22 مارس 2018 12:49 م
محافظ سوهاج : تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بتكلفة 2 مليون و 250 ألف جنيه تأهيل وتطوير منازل بسوهاج





سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، وتسليمها للأهالى بقريتى عامر والبطاخ بمركز المراغة.

وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وصندوق تحيا مصر، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ الشكر لجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والقائمين عليهم لمشاركتهم الفعالة مع أجهزة المحافظة فى تحقيق التنمية على أرض المحافظة، داعيا منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الايجابية فى الأنشطة والخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين.

وقال يسرى رمضان، مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج، إن الجمعية قد قامت بتسلم 60 منزل غير مؤهلة وقد قامت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومحافظة سوهاج بإعادة تأهيل تلك المنازل، حيث تم تعريش الأسقف بالخشب "عروق ـ ألواح ـ طبقة عازلة ـ طبقة أسمنتية"، تركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، وأعمال المحارة للمنزل داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية "حوائط ـ أبواب وشبابيك ـ واجهة المنزل - وتركيب السيراميك".

وقد عبر الأهالى عن سعادتهم باعادة تأهيل منازلهم، موجهين الشكر للمحافظ وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.

 

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (1)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج 

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (2)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج 

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (3)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج 

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (4)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج 

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (5)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج 

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (6)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (7)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (8)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج

 

تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج (9)
تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلا بسوهاج

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: 781 لجنة ومليونان و854 ألف ناخب.. ومستعدون لسباق الرئاسة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

تاهيل منازل




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة