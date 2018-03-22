محافظ سوهاج: استكمال أعمال تغطية مصرف نجع أبو عقيل بتكلفة 200 ألف جنيه







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه جارى استكمال أعمال تغطية مصرف نجع أبو عقيل الشرقى بجهينة بطول 165مترا، باعتماد مالى 200 ألف جنيه، ضمن الاعتماد الإضافى للخطة الموحدة 2017/2018 ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مركز ومدن وقرى سوهاج.

ومن جانبه، قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، أنه جارى متابعة وتفقد أعمال التغطية لمصرف نجع أبو عقيل الشرقى طريق سوق الخميس بجهينة الشرقية، لضمان حسن سير العمل والوقوف على توقيتات تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أن تغطية المصرف ستسهم بشكل كبير فى الحفاظ على المياه المهدرة ومكافحة التلوث وتوسعة الطريق لخدمة أهالى المنطقة.

وشدد عبد المنعم على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، وسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها فى المواعيد والجداول الزمنية المحددة، حتى ينعم المواطنون بهذه المشروعات مما يخفف العبء عن كاهلهم.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن اتحاد طلاب كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج سيقوم بتنظيم قافلة طبية بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم وذلك يوم السبت القادم الموافق 24/3/2018، بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بالكلية، ومديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدنى لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن القافلة ستشمل تخصصات ( الأطفال – الجلدية – النساء – المسالك البولية – الباطنة – الأسنان ) بمشاركة مجموعة من أطباء كلية الطب جامعة سوهاج , وسيتم توقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان كما تشمل القافلة أيضا مجموعة من حملات التوعية عن الأمراض المزمنة والمعدية وطرق الوقاية منها.

وكلف عبد المنعم، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ومسئولى مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع القائمين على القافلة وتوفير كافلة سبل الدعم لإنجاحها وتحقيق الهدف منها فى الوصول إلى اكبر عدد من المستفيدين من أهالى القرية والقرى المجاورة وتوفير الأماكن اللائقة لتقديم الخدمة للمواطنين.