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الخميس، 22 مارس 2018 09:14 ص
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محافظ دمياط يوجه بعمل المعاينات المطلوبة لنقل خط الصرف بقرية البصارطة

الخميس، 22 مارس 2018 09:00 ص
محافظ دمياط يوجه بعمل المعاينات المطلوبة لنقل خط الصرف بقرية البصارطة محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه





دمياط - معتز الشربينى
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وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط للمهندس محمد البدراوى الرئيس التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بالإسراع فى عمل المعاينات المطلوبة لنقل خط الصرف الصحي بقرية البصارطة إلى البر الأيسر من الترعة الدمياطية بعزب النهضة، لرفض أهالى القرية مرور الخط من الطريق المرصوف.

وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع" أنه جار التنسيق مع إدارة رى دمياط لتسليم الرسومات المعدلة لمسار الخط للبدء فى التنفيذ.

كان "اليوم السابع"  قد نشر تقريرا  فى شهر فبراير الماضى حول استياء أهالى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط من  تكسير طريق مقابر البصارطة المرصوف لتوصيل خط طرد الصرف الصحي لقرية عزب النهضة المجاورة في الوقت الذي يوجد طريق آخر ترابي  موازى يصلح لهذا العمل، وطالبوا بالحفاظ على الطريق المرصوف واستبداله بالطريق الترابي.


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