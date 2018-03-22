محافظ دمياط يعلن عن النزول بسعر خشب الأبلكاش إلى 95 جنيها

محافظ دمياط يعلن عن النزول بسعر خشب الأبلكاش إلى 95 جنيهاالخميس، 22 مارس 2018 06:28 م
إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تخفيض سعر خشب الأبلكاش من 110 إلى 95 جنيها، وذلك استجابة لطلب المحافظ من التجار.
كما أعلن المحافظ عن إلزام جميع التجار بفتح كافة المخازن و وضع لوحات إعلانية بالسعر المتفق عليه، علما بوجود مركب قادم به شحنه أبلكاش واردة من الخارج بها 12 ألف متر سيتم إلزام جميع المستوردين بالالتزام بالسعر المتفق عليه 95 جنيها وهو سعر للمصنعين مباشرة.
ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ على تقديم الدعم لصغار الصناع بالمحافظة وتلبية لمطالبهم بإنتاج أثاث دمياطى بسعر مقبول.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالنائب محمد الزينى عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية والعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و كبار تجار الأبلكاش بالمحافظة.
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