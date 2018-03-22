محافظ جنوب سيناء يكرم 21 أم مثالية احتفالا بعيد الأم







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موافقتة على منح أم الشهيد النقيب محمود ناجى أحمد العواد رحلة عمرة تكريما لها على ماقدمته لمصر من تضحيات كان على اثرها استشهاد ابنها الأكبر دفاعا عن الأرض، كما منح الأم المثالية الأولى والثانية على مستوى المحافظة رحلة عمره وأجهزة كهربائية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى أقامتها محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتكريم 21 أما مثالية على مستوى مدن جنوب سيناء بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة وفؤاد عبدالعظيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف وعطية علاء الدين مدير مؤسسة العربى .

قام المحافظ بمنح أم الشهيد محمود العواد سلسلة ذهبية تحمل صورة ابنها الشهيد، وطالب المحافظ خلال الاحتفالية من المواطنين بضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وليعبروا عن أنفسهم وآرائهم بمنتهى الشفافية فى الانتخابات الرئاسية.