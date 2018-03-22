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الخميس، 22 مارس 2018 03:33 م
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محافظ جنوب سيناء يبحث استعداادت المحافظة النهائية للانتخابات الرئاسية

الخميس، 22 مارس 2018 02:54 م
محافظ جنوب سيناء يبحث استعداادت المحافظة النهائية للانتخابات الرئاسية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، اجتماعًا أمنيًا بمقر مركز العمليات والأزمات، لوضع الترتيبات النهائية للانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن بالمحافظة ومدير الأزمات والعمليات .

وناقش المحافظ ضرورة عمل بوابة للرجال وأخرى للسيدات وعدم اختلاطهم أثناء الدخول أو الخروج، وضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الانتخابية وحشد الجماهيرأمام الصناديق للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم بكل حرية مؤكدًا ،أن إجمالى عدد الناخبين بجنوب سيناء بلغ 101 ألف ناخب وناخبة بعد إضافة من قاموا بتغيير موطنهم الانتخابى .

واطمئن المحافظ على توافر مولدات الكهرباء الاحتياطية بكافة المقرات الانتخابية وكولديرات للمياة وتوافر مراوح فى كل اللجان .


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