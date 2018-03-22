محافظ جنوب سيناء : تخصيص 275 مليار جنيه لتنمية سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن القيادة السياسية خصصت مبلغ بقيمة 275 مليار جنيه لتنمية سيناء في كل المجالات خاصة أنها خط الدفاع الأول لمصر.

وأوضح أن الرئيس "السيسي" يتابع باهتمام تقنين الأوضاع لجميع المواطنين، ولدينا في جنوب سيناء قيادات على أعلى مستوى في مصر دائمة الاتصال لإنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أن التقنين له ضوابط، ومن له حق سيحصل عليه مع ضرورة عدم معارضة التقنين والخطط التنظيمية والعمرانية للمدن والقرى، لافتا إلى أنه تم التأمين على العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء بمبلغ 500 ألف جنيه.

كما أشار إلى أنه تم التصديق على مليون متر مربع بمدينة نويبع لإنشاء منطقة حرة بالتنسيق بين وزارة الاستثمار، وهيئة موانئ البحر الأحمر، بما يساهم في تغيير وضع المدينة ووصولها إلى العالمية لتوفير آلاف فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.

كما شدد على ضرورة تحصيل أموال الدولة من أصحاب المزارع الذين سيتم التقنين لهم، فيما وجه المهندس عاطف حامد، مدير الزراعة بجنوب سيناء، إلى ضرورة الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة.

وأكد المهندس جمال عبدالصبور، مدير منطقة جنوب سيناء لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من تجربة ضخ المياه بمدينة طور سيناء قبل تشغيل محطة تحليه مياه البحر بطاقة 30 ألف م 3 أيام، وبتكلفة 554 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المياه في جنوب سيناء أفضل صحيًا من المياه في المحافظات الأخرى ، مضيفا أن مياه التحلية آمنة تماما، وليست بها خطورة على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن هناك 5 محطات يتم العمل بها بمدن المحافظة ، مضيفا أن مصر من أكثر الدول التي تقيم محطات لمياه الشرب تضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه يوميا.

وفى سياق آخر أكد محافظ جنوب سيناء أن هناك ثلاث شركات عملاقة تعمل في ازدواج طريق نفق الشهيد أحمد حمدي ليختصر المسافة من النفق إلى شرم الشيخ في ثلاث ساعات فقط ما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف أنه تم اعتماد 7 ملايين جنيه لمدينة سانت كاترين لرفع كفاءة الطرق بالمدينة وربطها بالمدن الأخرى.

ونوه بالانتهاء من توصيل الطاقة الكهربائية اللازمة لقرية وادى غرندل وإضاءتها بالكامل، وسيتم الاحتفال بذلك في أعياد تحرير سيناء الشهر المقبل.

وأكد المهندس مدحت صلاح، مدير عام الإسكان بجنوب سيناء، أنه يجرى الآن إنشاء 624 منزلًا بدويًا بمنطقة الرويسات.

وفى سياق آخر وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشهيد النقيب محمود ناجى العواد على مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بطور سيناء.

كما شدد المحافظ على مدير التأمين الصحي بجنوب سيناء على سرعة الانتهاء من مركز الأورام بحي طور سيناء الجديدة بأسرع وقت.

وطالب بضرورة فصل منطقة جنوب سيناء للتأمين الصحي عن بورسعيد، لتختص بذاتها لتوفير الجهد والوقت على المرضى والعمل على راحتهم.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وبحضور أحمد أبوعقيل، نائب مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات المختلفة ومديرى الإدارات بديوان عام المحافظة.