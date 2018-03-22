محافظ تركى يتقاعد بعد إعلانه دخول قوات تركيا الموصل والقدس







إسطنبول (أ ف ب)

خرج محافظ كرشهير إلى التقاعد بعد أن أعلن أن القوات التركية ستسير قريباً إلى الموصل وحتى إلى القدس ملوحاً بسيف ذى نصلين، وفق ما نقلت وسائل إعلام الخميس.

وأثار نجاتى سنتورك الذى عينته الحكومة محافظا على كرشهير فى وسط تركيا الاستغراب بعد الخطاب الذى ألقاه عن شرفة مكتبه خلال نهاية الأسبوع مع استعداد القوات التركية للدخول إلى مدينة عفرين التى انسحبت منها القوات الكردية، شمال سوريا.

وقال فى شريط فيديو نشر على مواقع إخبارية تركية "بمشيئة الله، سنأخذ عفرين. وسنأخذ منبج"، وأضاف ملوحا بسيف يعرف باسم "ذو الفقار" بيد ويحمل بالأخرى مكبراً للصوت، "سنذهب أيضاً إلى الموصل، وسنذهب إلى القدس ألله أكبر".

وحكم العثمانيون مدينة الموصل العراقية والقدس لقرون، وذو الفقار سيف ذو رأسين استخدم فى بداية الفتوحات الإسلامية، ويقال إن الرسول أهداه إلى ابن عمه على بن أبى طالب.

ولم يعرف إن كان المحافظ الذى تولى منصبه لـ 3 سنوات ونصف سنة تعرضه لضغوط بعد خطابه، لكن نجاتى سنتورك قال إنه ليس نادما، وقال لوكالة أنباء دوجان "لست خائفاً، جنودنا يسطرون ملحمة بعد أخرى. إنهم يدخلون حيث يقال لهم إن لا يدخلوا. لست نادما".

وأضاف "لكل شىء نهاية، عندما يصل إنسان إلى القمة، عليه أن يعرف متى يترجل. النزول عن القمة نعمة".