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محافظ بورسعيد يكرم عددا من الأمهات المثاليات بالمحافظة

الخميس، 22 مارس 2018 12:38 ص
محافظ بورسعيد يكرم عددا من الأمهات المثاليات بالمحافظة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، عددا من الأمهات المثاليات، ضمن احتفالات المحافظة بعيد الأم.

وحصلت "السيدة منسى"، على المركز الأول على محافظة بورسعيد، بينما فازت بالمركز الثانى "عواطف عبد الرحمن"، والدة أحد الشهداء، وبالمركز الثالث فازت "عزة عبده الصبور"، من ديوان عام المحافظة .

وأكد المحافظ، بكلمته خلال احتفالية عيد الأم بنادى العاملين بالمحافظ، على أن الأم المصرية قدمت ملحمة من البطولات خلال كافة الأحداث التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وتصدرت المشهد أمام صناديق الاقتراع بجميع الاستحقاقات والانتخابات، مطالبا الأمهات باستكمال دورهن الوطنى ودعوة أفراد أسرتهن بالمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محافظ بورسعيد: إن الأم المصرية تحمل على عاتقها مسئولية تكوين شخصية شباب مصر ومستقبلها بصورة إيجابية وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، كما أن عليها دور هام فى تغيير ثقافة أبنائها تجاه العمل بالقطاع الخاص كونه الضامن الحقيقى لمستقبلهم ومستقبل الوطن.

شهد الاحتفالية المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والمجلس القومى للمراة .

 


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