محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار المسنين الاحتفال بعيد الأم







بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الخميس، نزلاء دار المسنين بالمحافظة الاحتفال بعيد الأم تقديرا لمكانتهم الكبيرة .

ووجه المحافظ، التهنئة، للسيدات من نزلاء الدار بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلي أنه كان حريص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قدموا رسالتهم علي الوجه الأكمل تجاه أبناءهم.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا عن توفير أتوبيسات لنقل نزلاء الدار إلى المقرات الانتخابية والعودة مرة أخرى إلى الدار.

وشارك محافظ بورسعيد نزلاء الدار وجبة الإفطار ، وذلك في جو اسري موجها القائمين علي الدار بتلبية كافة مطالب النزلاء .