محافظ بني سويف يسلم مساعدات ومستلزمات زواج لـ26 فتاة يتيمة







بنى سويف أيمن لطفى

سلم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف مساعدات زواج ل 26 فتاة بواقع 4 الأف جنيهاً لكل فتاة بجانب بعض مستلزمات بيت الزوجية، مقدمة من شركة اسمنت خلال الحفل الذى اقيم اليوم بمسجد السيدة حورية بمدينة بنى سويف ونظمته مؤسسة المسجد الخيرية ، وذلك تفعيلا للمشاركة المجتمعية، في إطار احتفال المحافظة بعيد الأسرة

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات القران الكريم أعقبتها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بدأها بتقديم الشكر للمحافظ لحرصه على حضور الاحتفالية ، وتكريم الفتيات اليتيمات بمناسبة زفافهن في هذه الأيام في إطار الاحتفال بعيد الأسرة ، مشيرًا إلى الثواب العظيم لكافل اليتيم الذي يجاور الرسول "صلى الله عليه وسلم " في الجنة، واختتمت الاحتفالية بابتهالات وتواشيح دينية، وذلك بحضور المستشار محمد على خلاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة السيدة حورية ، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة مسجد السيدة حورية ، والأستاذ توني عثمان مدير العلاقات العامة بشركة تيتان والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة، و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن ،وجموع المصلين وأهالي وأسر الفتيات اليتيمات.

كما حرص الهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على زيارة مشروع أول كرافان متنقل للماكولات والمشروبات السريعة لأحد الشباب بشارع الأباصيري بمدينة بني سويف ، وذلك للوقوف على هذه التجربة وتشجيع هذه النماذج الناجحة ليقتدي بها كل الشباب ، وذلك برفقة اللواء خميس أبوالفضل السكرتير العام المساعد ، والمحاسب محمود المغربي رئيس مدينة بني سويف ، وعدد من التنفيذيين المعنيين

وتبادل المحافظ الحديث مع الشاب " الحاصل على مؤهل جامعي" و الذي حصل على أول رخصة لكرافان متنقل بالمحافظة للمشروبات والمأكولات السريعة ، واستطاع توفير أكثر من فرصة عمل لشباب آخرين كنموذج للشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة دون الانتظار للوظائف الحكومية

وكلف المحافظ رئيس المدينة بدراسة تسهيل إقامة مثل هذه المشروعات في الحدائق العامة كحديقة النصر لتشجيع شباب آخرين على ثقافة العمل الحر ، وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى الاجتماعي والمادي لهم

من جانبه أعرب الشاب عن سعادته الكبيرة بزيارة المحافظ للمشروع ، والذي يعتبر دعماً قوياً له ولزملائه الشباب ، مشيراً لاستجابة المحافظ الفورية من خلال زيارته اليوم والتي منحتهم الأمل والحافز الكبير نحو الاستمرار