محافظ بني سويف يتفقد استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات اللجان لاستقبال الناخبينالخميس، 22 مارس 2018 08:20 م
المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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تفقد اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عددا من المقار الإنتخابية للإطمئنان على الاستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية القادمة ، لإستقبال الناخبين بداية من 26 مارس الحالى ، لكى تخرج العملية الانتخابية بالشكل اللائق ، وضمان توفير كل التسهيلات اللازمة لسيرها بيسر وسهولة .
واوضح بيان للمحافظة ان عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت يبلغ مليونا و748 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقر انتخابي باجمالي 514 لجنة ، اذ أتمت المحافظة استعداداتها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، ويجري مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقري بنطاق المحافظة، والإطمئنان على جاهزيتها ومطابقتها لمواصفات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم ، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية
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