محافظ بنى سويف يفتتح وحدة نظم المعلومات الجغرافية بأملاك الدولة "صور"







بنى سويف - أيمن لطفى

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالإدارة العامة لأملاك الدولة لحصر وميكنة أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى بالمحافظة، والتى تم إنشاؤها تفعيلا للبروتوكول الذى وقعته المحافظة مع هيئة المساحة المصرية فى شهر يوليو الماضى للتعاون فى تطوير المنظومة، وذلك ضمن الخطوات العملية والنوعية التى تنفذها المحافظة لتنفيذ تكليفات الحكومة نحو استرداد أراضى الدولة والحفاظ عليها من كافة صور التعدى، وفى اطار مبادرة الرئيس السيسى لاستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها واسترداد حق الشعب فيها.

وأشار بيان للعلاقات العامة إلى تفقد المحافظ يرافقه أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة منظومة العمل بالوحدة التى تتكون من 10 أجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة داخلية لاستخدامها فى عملية الميكنة، ويقوم على تشغيليها مجموعة من العاملين الذين تم انتقاؤهم وتدربيهم على استخدام برنامج حصر أملاك الدولة والذى أعدته هيئة المساحة من واقع المراجع المساحية لبيانات أملاك الدولة وتوصيفها جغرافياً، وتوقيع قطع الأملاك "غير المعلومة" الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مراحل هذا الحصر.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة بالوحدة التى استخدمت الإمكانات المتاحة لتطوير منظومة العمل بهذا القطاع الحيوى لدعم متخذ القرار من خلال إتاحة وتوفير البيانات بشكل فورى ودقيق، مطالبا بالاستمرار فى التطوير ودعم المنظومة بنظم وبرامج الأمان المطلوبة للحفاظ على هذا المجهود المميز، مشددا على حصر كافة احتياجات المنظومة لمزيد من التطوير لسرعة توفيرها.

وأهدى المحافظ شهادة تقدير للدكتور ابراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك مصر بهيئة المساحة لجهوده المميزة فى دعم منظومة العمل بالقطاع، وسلم المحافظ شهادات اجتياز دورة نظم المعلومات الجغرافية للقائمين على تشغيل الوحدة، بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية، لتشجيعهم على مزيد من الجهد والتطوير على المستوى المهنى والقدرات لدعم المنظومة.































