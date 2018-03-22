محافظ بنى سويف يسلم 20 "شهادة أمان" مجانا للعمالة اليومية بالديوان.. صور







بنى سويف أيمن لطفى

سلم اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، برفقة اللواء عصام العلقامى السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد وعدد التنفيذيين ومديرى إدارات الديوان العام، 20 شهادة أمان المصريين "بالمجان "على المستحقين من العاملين باليومية فى ديوان عام المحافظة ومشروع النظافة، والتى تحمل تكلفتها المحافظ، لتحفيز شركاء التنمية من مجتمع مدنى وقطاع خاص لدعم هذه المبادرة القومية التى أطلقها ويرعاها الرئيس السيسى، وبهدف ترسيخ مبدأ أن الكل شريك فى الارتقاء بالمجتمع وتحقيق التنمية.

وأشار حبيب إلى تعميم المبادرة بمراكز المحافظة الإدارية السبع لتوفير شاهدات (أمان المصريين) لكل العمالة اليومية والموسمية على مستوى المحافظة، والبدء بالديوان العام لتشمل كل الوحدات المحلية بالمدن والقرى ومديريات الخدمات لتعم كافة القطاعات العامة والخاصة، ويتم استهداف مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى تعميم مبادرة الرئيس.

وأوضح محافظ بنى سويف أنه حريص على أن يكون فى مقدمة من يشارك فى تنفيذ المبادرات التنموية التى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن بالمحافظة، مشيراً إلى العوائد المتنوعة لمبادرة الرئيس، والتى ينبغى أن يشارك فيها كل المجتمع لما تمثله من دعم قوى للنواحى الاجتماعية للعمالة اليومية والموسمية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة شهادة التأمين على العمالة اليومية والموسمية (أمان المصريين) قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشمل المواطنين من سن 18 إلى 59 سنة، وفئة الشهادة الواحدة 500 جنيه، معفاة من كافة المصروفات سواء ضرائب أو رسوم، ويمكن تجديدها بحد أقصى ثلاث مدد "9 سنوات"، كما يمكن استردادها ابتداء من اليوم التالى للشراء بكامل قيمتها، وتتميز بإجراء سحب سنوى على 300 شهادة بجائزة مالية 10 آلاف جنيها بدون ضرائب، توفر وثيقة تأمين على حياة العميل من تاريخ الشراء تنتهى عند بلوغ العميل سن 60 عاما، ويتم تعويض المستفيدين فى حالة الوفاة الطبيعية أو بحادث" لاقدر الله" قبل بلوغ سن 60 عاما بمبلغ مالى على دفعة واحدة أو معاش شهرى وفقا لرغبة العميل.