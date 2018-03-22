محافظ بنى سويف: أمهات مصر أفضل نساء الأرض أنجبن خير أجناد الأرض







بنى سويف- أيمن لطفى

قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف إن الأمهات المصريات هن أفضل نساء الأرض وانجبن خير اجناد الارض لافتا أن مصر بأبنائها جميعا لن تنسى كل من وقف معها فى وقت الصعاب وضحى من أجلها لتبقى فى أمن واستقرار.

جاء ذلك خلال حضوره لإحتتفالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات فى مسابقة عيد الأسرة على مستوى المحافظة ،وذلك بنادى ضباط الشرطة بمدينة بنى سويف،بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ،العقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكرى للمحافظة، أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن، نارمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف،محمود مغربى رئيس المدينة،، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والقمص باخوم ممثلاً عن الكنيسة.

وخلال الاحتفالية كرًم المحافظ 12 أماً أمثالية حيث أهداهن شهادات تقدير ومبلغاً مالياً لكل أم مكرمة وهن:ايزيس عزيز ونيس حنا "من مركز الفشن" الأم المثالية على مستوى المحافظة ،نعيمة أحمد طه سليمان الأم البديلة على مستوى الجمهورية "بندربنى سويف"،صفية عبداللطيف أحمد الأم المثالية بندربنى سويف،حمدية عبدالعظيم سيد الأم المثالية مركز بنى سويف، نجفة محمد وهبة الأم المثالثة مركز إهناسيا، نادية محمود محمد أحمد الأم المثالية مركز ناصر،منى محمد محمود عمار الأم المثالية مركز الواسطى،نوال محمد عيسى الأم المثالية مركز ببا، صباح مظهر حسن أبو الحسن الأم المثالية مركزسمسطا، سعدية محمد جاد الله " الأم المعاقة" بندر بنى سويف،كريمة شكرى غالي"الأم المعاقة"مركز بنى سويف،فوزية سنوسى عبدالعظيم"أم للعمل الاجتماعي".

وعلى هامش حفل التكريم، أعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بحضور هذه المناسبة السعيدة والقريبة من قلوب الجميع وهى تكريم الأمهات المثاليات ،مؤكدا على أن كل أم مصرية هى أم مثالية ،موضحا أن المرأة المصرية دائما ما ترمز للكفاح والتضحية من أجل أن يحيا الوطن فى تقدم وأمن واستقرار،موجها التهنئة لكل الأمهات رمز العطاء الدائم والمنحة الربانية لكل فرد ومجتمع ووطن والتى تتزامن مع مناسبة عظيمة أخرى على قلوب أبناء المحافظة وهى العيد القومى الذى تحتفل به بنى سويف خلال الفترة الحالية.

وبعث المحافظ رسالة تحية وتقدير لأمهات شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا عن طيب نفس وشجاعة وحب بأغلى مايملكون من أجل مصرنا الغالية، مشيرا إلى أن جيش مصر خير أجناد الأرض وبدروه.

وقال محافظ بنى سويف أنه على ثقة كبيرة فى المرأة السويفية سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو بنتا ،أنها ستضرب المثل الرائع والمشرف فى العرس الديموقراطى القادم،مشيرا إلى أن المرأة المصرية دائما ما تعطى المثل الأفضل فى الحفاظ على وطنها وتكون حاضرة بقوة فى كل المواقف الصعبة التى يعيشها الوطن، منوها عن وقفتها العظيمة فى ثورة 30 يونيه المجيدة، والتى أعادت للوطن حريته وأن يسير فى الطريق الصحيح نحو مصر الحديثة التى نحلم بها جميعا مع تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة.

واستمع المحافظ للأم المثالية " أم بديلة " على مستوى الجمهورية عن تجربتها فى لقائئها أمس بالرئيس السيسى، وسألها هل بلغت للرئيس تحيات وحب شعب بنى سويف، حيث بكت السيدة نعيمة طه أحمد سليمان فى حديثها عن انسانية الرئيس مشيرة إلى بعض المواقف الرائعة مثل نزوله لإحدى الأمهات المصريات لأنها لم تستطع الصعود على المنصة لتلقى التكريم، متسائلة أنتم يامصريين عايزين أكتر من كدة أيه.