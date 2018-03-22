محافظ الوادي الجديد يلتقى أعضاء حملة شارك و يؤكد: تقديم التسهيلات للناخبين

فى الانتخابات الرئاسية..
محافظ الوادي الجديد يلتقى أعضاء حملة شارك و يؤكد: تقديم التسهيلات للناخبينالخميس، 22 مارس 2018 07:34 م
محافظ الوادي الجديد - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على ضرورة مساعدة المواطنين وخاصه كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كراسي متحركة لهم ومساعدتهم خلال العملية الانتخابية القادمة والتنظيم والتنسيق في الاعمال وتحديد المهام والحيادية والشفافية التامة .
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء حملة شارك بمختلف مراكز المحافظة حيث اشار المحافظ خلال اللقاء إلى أنه سوف يتم توفير من 3 الى 5 أجهزة حاسب الى أمام كل لجنه طبقا للحاجة ولأعداد المقيدين بكل لجنة وذلك للتيسير على المواطنين فى تحديد رقم القيد بكل لجنة.
وأكد محافظ الوادى الجديد على ضرورة العمل بنظام التبادل بين المتطوعين بالحملة مع مراعاة التواجد الدائم على مدار اليوم خلال ايام الانتخابات وتوفير متطلبات المتطوعين بالحملة لأداء واجبهم على أكمل وجه أمام اللجان وتوزيعهم طبقا لمحل الإقامة والتنسيق مع قوات تأمين اللجان لإخراج العملية الانتخابية بشكل لائق وتحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.
وشدد الزملوط على دعم ثقافة الانتخابات والحقوق والواجبات المنظمة للعملية الانتخابية وتوفير زي موحد لأعضاء الحملة لتميزيهم.
وقد أعلن المحافظ عن تنظيم عدد خمس رحلات خارج المحافظة للسيدات المسجلات باللجان الأكثر تصويتا طبقا لكشوف الاقتراع باللجان الخاصة بهن مع اصطحابهم لأزواجهم خلال الرحلة على نفقة المحافظة.
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