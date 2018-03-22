محافظ الوادى الجديد يبحث آليات تدريب الشباب على المشغولات والمنتجات الحرفية

محافظ الوادى الجديد يبحث آليات تدريب الشباب على المشغولات والمنتجات الحرفيةالخميس، 22 مارس 2018 08:28 م
خلال اللقاء
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق
التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بوفد مؤسسة "من الجنوب إلى الجنوب" وذلك بهدف بحث آليات تدريب الشباب على المشغولات والمنتجات الحرفية بهدف إحياء التراث والحفاظ على هذه الحرف والتوسع فى انتشارها.
وأكد وفد المؤسسة على إنتاج فيلم تسجيلى عن المحافظة وذلك بمعرفة الجانب الإيطالى، وكذلك إنشاء مركز تكنولوجى بمركز الحرف البيئية واليدوية بمدينة الخارجة لدعم المنتجات الحرفية التى تتميز بها المحافظة.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة