محافظ الوادى الجديد يبحث آليات تدريب الشباب على المشغولات والمنتجات الحرفية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بوفد مؤسسة "من الجنوب إلى الجنوب" وذلك بهدف بحث آليات تدريب الشباب على المشغولات والمنتجات الحرفية بهدف إحياء التراث والحفاظ على هذه الحرف والتوسع فى انتشارها.

وأكد وفد المؤسسة على إنتاج فيلم تسجيلى عن المحافظة وذلك بمعرفة الجانب الإيطالى، وكذلك إنشاء مركز تكنولوجى بمركز الحرف البيئية واليدوية بمدينة الخارجة لدعم المنتجات الحرفية التى تتميز بها المحافظة.