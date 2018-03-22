محافظ القليوبية يشهد فعاليات اليوم المصرى الأندونيسى بقصر ثقافةِ بنها







القليوبية-نيفين طه

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، اليوم فعاليات اليوم الثقافى الإندونيسى بقصر ثقافة بنها ، بحضور كمال هارى إيراونتوا نائب السفير الاندونيسى بالقاهرة ، وعثمان شهاب المستشار الثقافى والتربوى للسفارة ، وبورمان رحمان الملحق التجارى للسفارة وعدد كبير من شباب وفتيات المحافظة والأحزاب السياسية وطلاب الجامعة .

وأكد المحافظ ، على أصالة وعراقة وثقل دولة أندونيسيا ، حيث تعتبر قوة اقتصادية وفكرية وسياسية وتعد بمثابة إحدى صلات الربط بين الشرق الأسيوى ودول الطرف الأخر من المحيط الهادى ومن هنا تستمد أهميتها المتزايدة على الصعيد السياسى والفكرى.

وأشار إلى وجود علاقة وطيدة بين مصر ودولة أندونيسيا منها مجلس رجال الأعمال الأندونيسى المشترك الذى يساهم فى بحث سبل التبادل التجارى بين البلدين وكذلك توافد الطلاب الأندونيسيين للدراسة فى المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر حيث يوجد رابطة لخريجى الأزهر تعمل على تعميق التواصل بين البلدين من خلال أبنائها.

وأضاف "عشماوى "، أن الهدف من الحفل ليس فقط توطيد الجانب الثقافى والفنى بقدر أنها إيصال رسالة سلام من قلب القليوبية لإعلام العالم كلة أن مصر بخير وستظل دائما وأبدا فى سلام وأمان رغم أنف الحاقدين، مضيفا أنه جار التنسيق لعقد مؤتمر آخر اقتصادى وسيشرف المحافظة وفدا اقتصاديا من دولة اندونيسيا لخلق مزيد من الرواج والتبادل التجارى بين البلدين ولعرض الفرص الإقتصادية والاستثمارية المتاحة بالمحافظة لعمل توأمة إقتصادية بين القليوبية والجانب الأندونيسي.

وصرح عشماوى ، بأن دولة أندونيسيا يوجد بها 17508 جزر وعدد سكانها 228 مليون نسمة وحجم التبادل التجارى بين مصر وأندونيسيا يصل إلى مليار و 230 مليون جنيه، حيث يساهم عدد من الشركات الإندونيسية الاقتصاد المصري، وتساهم الاستثمارات فى 15 مشروعا بمصر برأس مال إندونيسى بلغ 51.7 مليون دولار ، فى حين يأتى ترتيب إندونيسيا فى المرتبة الـ47 بين الدول المستثمرة فى مصر.

كما ألقى نائب سفير دولة أندونيسيا بالقاهرة كلمة أكد خلالها على عمق العلاقة بين مصر وأندونيسيا فلقد إمتدت تلك العلاقة بعد الإستقلال وهذا العام هو الـ 71 على إمتداد تلك العلاقة بين مصر وأندونيسيا ولقد تنوعت العلاقات المصرية والأندونيسية فى مجالات التعليم والثقافة والسياسة والإقتصاد وغيرها من المجالات والتى نتمنى أن تزداد قوة يوما بعد يوم كما وجه نائب السفير الشكر والتقدير إلى محافظ القليوبية لإعطاء السفارة كافة التسهيلات لإنعقاد الحفل مقدما الشكر أيضا لشعب القليوبية ولكل من ساهم فى إخراج هذا الحفل الرائع.

واشتمل الحفل على عدة فقرات فنية وعروض وراقصات تقليدية متنوعة بالإضافة إلى عروض لفن الدفاع على النفس سيلات، كما قدمت فرقة سماع بقيادة الفنان الدكتور إنتصار عبد الفتاح عدد من الفقرات الغنائية الدينية تحت عنوان رسالة سلام.

وفى نهاية الحفل، تبادل الطرفان الدروع، حيث أهدى محافظ القليوبية درع المحافظة لكل من نائب السفير والمحلق التجارى والمستشار التربوى والثقافى ، كما قدم نائب السفير درع السفارة للمحافظ تقديرا لحسن الإستضافة ولتعميق سبل التعاون والتبادل الثقافى والتجارى والإقتصادى بين البلدين.