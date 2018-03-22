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محافظ الشرقية: رفع درجة الطوارئ إستعدادا للانتخابات الرئاسة

الخميس، 22 مارس 2018 02:43 م
محافظ الشرقية: رفع درجة الطوارئ إستعدادا للانتخابات الرئاسة جانب من اجتماع محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية، من خلال تجهيز مقار اللجان الإنتخابية بكل القرى والمراكز، وتزويدها بجميع الإحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الناخبين 4 مليون و 132 ألف و 628 ناخب وناخبة، لهم حق التصويت والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركز إنتخابى بنطاق دائرة المحافظة، ويستوعب 1149 لجنة فرعية .

وأوضح المحافظ على أهمية تشجيع المواطنين بالنزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى، بأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لإستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة، التى نحلم بها، مشيراً إلى ضرورة أن نقدم عرساً ديموقراطياً يشار له، ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولإستكمال مسيرة البناء والنهوض بوطننا الغالى مصر .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية، الإجتماع الدورى لبحث التجهيزات والإستعدادات النهائية لإنتخابات الرئاسة لعام 2018، بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للتنمية والمشروعات التنموية، واللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات بالديوان العام .

وأصدر سعيد، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمراجعة "سيارات الإسعاف والإطفاء" والإطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها، لمواجهة أى طارئ، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، والشرطة المدنية، والمكلفة بعملية تأمين الإنتخابات على مدار ثلاث أيام، والمقرر إجراؤها منتصف الأسبوع المقبل .

وكان محافظ الشرقية قد قرر رفع درجة الإستعداد بكل مركز ومدينة، وتم إلغاء الأجازات لرؤساء المراكز والمدن، وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه، للتأكد من جاهزية المقار الإنتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مشدداً على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز إنتخابى، لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كرسى متحرك لكبار السن .

وأكد على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة للإنتخابات الرئاسية على مدار اليوم، والإلمام بسير العميلة الإنتخابية، وتذليل كافة العقبات والمشاكل للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الإنتخابية، ونبه على مدير مديرية التربية والتعليم بتسليم المراكز الإنتخابية، إعتباراً من يوم السبت القادم، لقوات التأمين من القوات المسلحة، والجيش، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتى تشمل تأمين المقار "الفصول المدرسية أمنياً " .

وكان محافظ الشرقية، قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة، وذلك خلال أيام الإنتخابات المقرر إجراؤها أيام 26 ، 27 ، 28 مارس 2018 ، لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

 

 


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