محافظ الدقهلية: نقطة ماء تساوي حياة.. والحرب علي مصر أول قواعدها الماء







الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، أن الحرب على مصر أولي قواعدها هي الماء لأن الماء هو شريان الحياة لمصر وشعبها ومحورها الرئيسي الذي ترتكز عليه لنمو الاقتصاد.

جاء ذلك خلال مشاركته الاحتفالية الختامية للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والتي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تحت عنوان " النقطة بتفرق ".

وقال الشعراوي، أن نقطة مياه ونقطة دم تساوي الحياة، لأن الانسان لا يستطيع العيش بدون ماء ودماء، وكل المخلوقات التي خلق الله فيها الروح مصدقا لقول الله تعالي "وجعلنا من الماء كل شيء حي ".

وأشار المحافظ، أن التوفير وعدم الإسراف هو الحل الوحيد لنمو الاقتصاد لان مشكلة مصر الرئيسية هي الإسراف في الماء والطعام مما ينتج عنه تراكمات كثيرة تؤدي إلى استنفاذ موارد الدولة، موضحاً أننا نستطيع استيراد البترول ولا نستطيع استيراد الماء لذا يجب علينا جميعا ان نحافظ على الماء ونعظم الاستفادة من استهلاكه.

وخلال المؤتمر نوه محافظ الدقهلية، علي ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن هذا هو حق مصر علينا ولن تبني الا بتكاتف ابنائها وحتي لا نعطي الفرصة لكل متربص بها ان ينال من امنها واستقرار شعبها.