video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تعتمد المسابقة الجديدة لتعيين 250 معلما

الخميس، 22 مارس 2018 03:05 م
محافظ البحيرة تعتمد المسابقة الجديدة لتعيين 250 معلما اعتماد المسابقة





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مسابقة تعيين 250 معلما بمناطق العجز بمدارس المحافظة منهم 100 معلم رياض أطفال و100 معلم مادة رياضيات و 50 معلم فصل.

 من جانبه أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التعيين تم وفقا لمعايير الترتيب الواردة بالقانون والتى تنص على أن يتم التعيين لمن اجتاز الاختبار من بين المتقدمين.

وأضاف أنه سيتم يتم فتح باب التظلمات بدءا من اليوم الثانى لإعلان النتيجة الكترونيا ولمدة 15 يوم وسوف يتم ابلاغ نتيجة فحص التظلمات فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تقديم التظلمات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة البحيرة تكلف رؤساء المدن والمديريات بانهاء اجراءات الانتخابات الرئاسية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

مديرية التعليم بالبحيرة

مسابقة 250 معلم

محافظ البحيرة




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة