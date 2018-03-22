محافظ البحيرة تعتمد المسابقة الجديدة لتعيين 250 معلما







البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مسابقة تعيين 250 معلما بمناطق العجز بمدارس المحافظة منهم 100 معلم رياض أطفال و100 معلم مادة رياضيات و 50 معلم فصل.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التعيين تم وفقا لمعايير الترتيب الواردة بالقانون والتى تنص على أن يتم التعيين لمن اجتاز الاختبار من بين المتقدمين.

وأضاف أنه سيتم يتم فتح باب التظلمات بدءا من اليوم الثانى لإعلان النتيجة الكترونيا ولمدة 15 يوم وسوف يتم ابلاغ نتيجة فحص التظلمات فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تقديم التظلمات.