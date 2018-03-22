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محافظ البحيرة تشارك فى فعاليات مؤتمر ترشيد المياه بدمنهور

الخميس، 22 مارس 2018 05:46 م
محافظ البحيرة تشارك فى فعاليات مؤتمر ترشيد المياه بدمنهور محافظ البحيره تشارك فى مؤتمر المياه





البحيرة - ناصرجودة - جمال ابو الفضل
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شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، فعاليات مؤتمر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بقاعة مركز التعليم المدنى بالأبعادية بدمنهور، عن ترشيد استهلاك المياه تحت شعار "النقطة بتفرق".

شارك فى فعاليات المؤتمر المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس خالد حسين رئيس شركة مياه البحيرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن جانبها، أكدت محافظ البحيرة على أن تطبيق ترشيد الاستهلاك من المياه أصبح ضرورة حتمية فى وقتنا الحاضر، مشيرة إلى أنه يجب البدء أولا بتوعية المستهلك بأهمية المياه، وأنها أساس الحياة على الأرض، وأساس التنمية والتطور فى جميع المجالات، ولابد من تعديل سلوك الفرد وتغيير أنماط وعادات استهلاك المياه وضبط المعدلات من البيت ومرورا بالمدرسة وصولا إلى الجامعة ومرافق الحياة العامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. 

واستعرضت محافظ البحيرة جهود المحافظة فى هذا المجال من خلال برامج  التوعية وتعميم زراعة الأرز بالتكثيف وتنفيذ منظومة الأغشية الليفية بمحطات المياه لتنقية المياه بطرق سريعة ومناسبة ومتابعة جودة وضغوط المياه، وعمل إحلال وتجديد لشبكات وخطوط المياه، وتشغيل عدد من المحطات الجديدة التى ساهمت فى القضاء على ضعف وانقطاع المياه بنطاق المحافظة.


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