محافظ البحر الأحمر يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة







كرم اليوم الخميس، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة فى احتفالية بقصر ثقافة الغردقة.

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الاحتفال بالأم لا يكفى يوم فى السنة، ويجب أن يكون كل لحظة ولن يكفى ذلك لرد جزء مما قامت به الأم، وإن الله عز وجل وصانا بالوالدين، كما أكد رسوله الكريم على إهمية الأم ودورها العظيم تجاه أولادها، فبدونها لن تتكون الأمم، ويصبح هناك العلماء والقادة والمبتكرين فى كل مجال وكل التخصصات، فهى أول من يعطى الخطوة للأمام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لبدء مشوار حياتهم، والقدرة على العطاء، كما إنها من تغرس القيم والمبادئ والعادات الحميدة التى تؤسس البلاد وتبنى الامم .

وأضاف عبد الله، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحتفل بها، وذلك نتيجة لتضحيات وعطاء بلا مثيل، فالأم المصرية لها طبيعة خاصة، وقوة نباهى بها العالم، فهى لا تكل ولا تمل من أداء دورها ، كما أنها تلبى نداء مصر، فالأم المصرية هى أفضل سيدات العالم، حيث استشعرت دخول البلاد فى نفق مظلم فقامت بالخروج فى 30 يونيو.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن مشاركة المرأة المصرية، كانت أعلى كثيرا فى الانتخابات المصرية، وقد وهبها الله الاستشاعر بالخطر، واتخاذ الخطوة لحماية بلدها مصر، ودعا جميع الأمهات والفتيات للمشاركة بالإنتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كانت أعلى نسبة مشاركة لها فى الانتخابات السابقة .

وكرم المحافظ الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والمدن، وعددهن 12 أم مثالية، ثلاثة على مستوى المحافظة، وهن "آمال محمد حامد الأم المثالية الأولى، وحميدة فهمى الأم المثالية الثانية، ومريم كمال ذكى الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة" .

كما فازت زكية عبد الرؤوف بالأم المثالية لذوى الإحتياجات الخاصة، ونجاح عبد الحميد بالأم المثالية البديلة، وفازت بلقب الأمهات المثاليات على مستوى المدن "سعاد محمود من مدينة رأس غارب، سهير أحمد من مدينة الغردقة، إكرام المرغنى من مدينة سفاجا، عطيات محمد من مدينة القصير، سحر محمود من مدينة مرسى علم ، فوزية حمزاوى من مدينة الشلاتين وخديجة احمد من مدينة حلايب" .



جانب من التكريم