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الخميس، 22 مارس 2018 08:17 م
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محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروع سياحى جديد لعروض الدولفين بالغردقة

الخميس، 22 مارس 2018 08:04 م
محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروع سياحى جديد لعروض الدولفين بالغردقة المحافظ خلال كلمته فور الافتتاح





البحر الأحمر - عماد عرفة
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 افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، الخميس مشروع سياحى لعروض الدولفين" دولفينا"  وسط عدد كبير من أهالي مدينة الغردقة ومختلف الجنسيات الاجنبية المختلفة، وذلك بالطريق الدائري الخارجي خلف مطار الغردقة الدولي.
 
وأكد محافظ البحر الأحمر خلال كلمته بأن افتتاح هذا المشروع الضخم من عروض الدولفين يعد بمثابة خلق حياة جديدة ، مشيراً إلى أن افتتاح مشروع عروض الدولفين بمدينة الغردقة يأتي في إطار الدعم الكامل لكل المشاريع التي من شأنها تنشيط السياحة وأيضاً الترفيه عن الأهالي والسائحين بدلاً من الإقامة الكاملة داخل الفنادق والاقتصار فقط علي السياحة الشاطئية .
 
وتضمن الافتتاح بعض عروض الفنية من عروض رقص بالية وبعض العروض الهندية والإيطالية واللاتينية، بالإضافة إلي عروض الدولفين الرائعة ، ونالت جميع هذه العروض إعجاب الحضور .
 
حضر الافتتاح وجدي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دولفينا بالإضافة إلي العديد من ممثلي شركات السياحة .
 
 
 
 
 

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