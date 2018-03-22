محافظ الإسماعيلية يغلق مطعمين ويشكل لجنة للمرور على المنطقة الصناعية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قراراً رقم 203 لسنة 2018 بغلق مطعم النورس الكائن بطريق البلاجات حى أول ، لوجود سلبيات أثناء معاينة المكان، وتحرير محضر إثبات حالة، تضمن وجود غرفة صرف على عمق مترتقريبا، بداخل المطبخ، تمثل خطراً داهما على الصحة العامة، وعدم نظافة الثلاجات، ومدخل المطبخ الرئيسى عبارة عن باب حديد غير محكم الإغلاق، ويؤدى لدخول الحشرات والزواحف وغيرها، والأرض ترابية والنظافة سيئة بالإضافة إلى وجود 17 عاملا بالمطعم يعملون بدون حصولهم على شهادات صحيحة سارية المفعول.

كما تضمن القرار غلق مطعم فليمز بالطريق الدائرى خلف التأمين الصحى بالشيخ زايد، حيث يدار المطعم بترخيص مؤقت ينتهى فى 30/1/2018 والمطبخ بداخل البدروم، والباب الرئيسى بدون ستارة هوائية، ومدخل المطبخ عبارة عن ممر به أدوات الطهى، والسلم المؤدى إلى الطبخ به صدأ ويوجد بالمطبخ مبولة رجالى، وتراب يمثل خطر داهم على الصحة يستوجب الغلق، كما أن مكان غسيل الأوانى مفتوح مباشرة على المطبخ بدون فاصل، أوشباك مناولة، وعدم وجود سلال قمامة محكمة الغلق ومطابقة للمواصفات، والنظافة العامة بالمطبخ سيئة، ووجود مخزن به مواسير صرف مفتوح مباشرة على بدروم العمارة.

وفى سياق آخر، أصدر محافظ الإسماعيلية، قراراً برقم 201 لسنة 2018 بتشكيل لجنة للمرور على المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، للتأكد من تنفيذ أصحابها الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة المهنية، برئاسة مدير عام المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق وعضوية كل من مندوب هيئة التنمية الصناعية بالإسماعيلية، ومندوب جهاز شئون البيئة بالإسماعيلية، ومدير مكتب العمل (الصحة والسلامة المهنية) بالقنطرة شرق، ومندوب الحماية المدنية بالقنطرة شرق، وأحمد على سالم من الجهاز الإدارى للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتختص اللجنة بالمرور على المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق أسبوعيا، للوقوف على مدى التزام هذه المناطق الإشتراطات والتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة المهنية والتراخيص، على أن تقوم اللجنة بعمل تقرير شهرى للعرض على محافظ الإسماعيلية، لاستصدار القرارات اللازمة لأصحاب المصانع المخالفة لتلك الاشتراطات.

كما أصدر اللواء يس طاهر، قراراً برقم 189 لسنة 2018 بتعديل تكليف السيد حسين محمد عبد ربه، للعمل رئيسا لقرية الشروق، بدلا من رئيس لقرية أم عزام، وسمير طلبة محمد عبدالله للعمل رئيسا لقرية أم عزام بدلا من رئيسا لقرية الشروق، وتكليف السيد أحمد إسماعيل للعمل سكرتيرا لقرية الوادى الأخضر، وعلى ابراهيم محمد جاد للعمل سكرتيرا لقرية الشروق، و إلغاء تكليف سعيد إسماعيل بركات من العمل سكرتيرا لقرية الوادى الأخضر، وعودته لعمله الأصلى بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.