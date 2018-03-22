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الخميس، 22 مارس 2018 01:56 م
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محافظ الإسكندرية يكلف هيئة النقل العام بتوفير 66 أتوبيس للمشاركة فى الانتخابية

الخميس، 22 مارس 2018 01:57 م
محافظ الإسكندرية يكلف هيئة النقل العام بتوفير 66 أتوبيس للمشاركة فى الانتخابية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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بدأت محافظة الإسكندرية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2018 ؛ فقد شكل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لجنة تختص بالإعداد و الإشراف على جميع الأعمال الخاصة بالعملية الانتخابية، وتم عقد العديد من المؤتمرات التنسيقية الخاصة بالعملية الانتخابية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وبحضور كافة الجهات المعنية و الأمنية والسيادية.

وخاطبت محافظة الإسكندرية وزارة التنمية المحلية فى بيان كافة أماكن وإعداد اللجان العامة والدوائر الانتخابية وكذا بيان عدد المراكز الانتخابية وكافة أسماء الموظفين المرشحين للمشاركة بالعملية الانتخابية.

وعقد المحافظ اجتماع موسعا بكافة الجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات اللازم توافرها لتيسير العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة كلا فيما يخصه ؛ حيث سيقوم المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية بالدفع بعدد من السادة ضباط قوة مكتب المستشار العسكرى بغرف عمليات محكمة شرق وغرب الاسكندرية وعلى الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

وعلى الصعيد ذاته؛ كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشباب و الرياضة ومنطقة الإسكندرية الأزهرية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات بالمقار التابعة لها وتجهيز الإعاشة اللازمة لقوات التأمين، كما تقوم مديرية الصحة وهيئة الاسعاف برفع حالة الاستعداد القصوى وتوفير 2 كرسى متحرك لكل مركز انتخابى ووضع خطة لهيئة الاسعاف لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة لكل دائرة انتخابية .

وأكد المحافظ على هيئة النقل العام بتوفير 66 أتوبيس لنقل القوات القائمة على التأمين وكذا الدفع بأتوبيسات كافة المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة فى العملية الانتخابية، مشددا على رؤساء الأحياء كلا فى نطاق اختصاصه بتوفير مركز اغاثة كامل فى نطاق كل حى ومركز ومدينة برج العرب وتوفير مظلة وكراسى أمام كل مقر انتخابى بالإضافة إلى متطلبات التأمين.

وشدد سلطان على شركات المرافق برفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد على سلامة كافة المرافق وكذالك قيام شركة كهرباء الاسكندرية بتوفير مولدات كهربائية لكافة المقرات الانتخابية، مؤكدا على جميع الجهات المعنية بوجوب توعية المواطنين الوافدين وذلك عن طريق الإعلانات المكتوبة بالميادين العامة ومقرات المصالح الحكومية بوجود لجان بمحكمة شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية لتسجيل طلبات الوافدين لتحديد مقار اللجان الانتخابية لكل وافد طبقا لرغبته.

وأوضح المحافظ بانه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وتجهيز وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض لمتابعة العملية الانتخابية اعتبارا من يوم السبت الموافق 24مارس 2018 على ان تنعقد بشكل دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية.

 

 


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