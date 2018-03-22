محافظ أسوان يخصص 70 سيارة لنقل الناخبين من القرى للجان الانتخابات







أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه سيتم تخصيص 70 سيارة مينى باص وميكروباص، كوسائل إنتقال للمواطنين المقيمين فى القرى البعيدة والمناطق النائية، وأطراف المدن وكبار السن والسيدات، لتخفيف مشقة التوجه إلى اللجان الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، مع القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، علاوة على رؤساء المراكز والمدن فى إطار استعدادات محافظة أسوان للإستقبال والتجهيز الجيد للانتخابات الرئاسية 2018، والتى ستنطلق الأسبوع المقبل، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال تحويل محيط مقار اللجان إلى مشهد احتفالى كبير.

وناقش الاجتماع، كافة الإجراءات والاستعدادات الإدارية واللوجسيتة والأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية، وعقب الاستماع للمهام والتكليفات والأدوار التى ستقوم بها كل جهة.

وقال المحافظ، إنه سيتم تركيب مظلات لحماية الناخبين من ارتفاع درجات الحرارة مع توفير المقاعد والمبردات ووسائل التهوية، بجانب المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لحدوث أى انقطاع فى الكهرباء، سواء أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أى حالات طارئة.

وشدد على ضرورة تكاتف وتعاون كل الجهات المعنية، لتوفير كافة السبل والإمكانيات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى لجان الاقتراع بكل سهولة وحرية تامة، وذلك على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة ، مع مراجعة الإجراءات التأمينية لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وانضباط.

وأعلن مجدى حجازى، عن تخصيص جائزة مالية للوحدات المحلية التى ستحقق أعلى نسبة تصويت، وذلك على مستوى المراكز الإدارية والمدن والقرى، كمكافأة للوحدة المحلية التى سيبذل العاملين فيها أقصى جهد ممكن لإخراج العملية الإنتخابية، فى أبهى صورة ممكنة.

وأوضح اللواء حجازى، بأنه سيتم توزيع 61 سيدة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة على اللجان الانتخابية للسيدات لمساعدة قوات التأمين فى إجراءات دخول السيدات لمقار اللجان، كما أنه تم إبلاغ الناخبين الوافدين من خارج المحافظة، بأماكن لجان الاقتراع لتسهيل عملية التصويت بالنسبة لهم.

وكلف حجازى، بفتح مراكز عمليات فرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بمركز عمليات المحافظة الرئيسى، لضمان التنسيق ومواجهة أى عقبات أو مشاكل إدارية لسرعة التعامل معها أولاً بأول، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع كافة قوى المجتمع وخاصة الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدنى لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير، وممارسة حقهم الدستورى لاختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه، لتحقيق المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، بإعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه، ويتمنى بناء مستقل مشرق لمصرنا الغالية.