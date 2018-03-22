محافظة الجيزة تشن حملة نظافة موسعة بنطاق حى الهرم

نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئه العامة للنظافة والتجميل حملة نظافة واسعة بعدة مناطق بحى الهرم لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء الموجودة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة إن الحملة شملت شوارع ترعة المنصورية ومنطقة كفرة نصار وحدائق الأهرام "البوابة الأولى" وحول مجمع المدارس بمساكن الضباط بالرماية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف هيئة النظافه والتجميل بالاستمرار فى شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والحيوية، موضحا أن أجهزة الهيئة دفعت بفرق عمال النظافه مدعومين بـ 8 سيارات نصف نقل و4 لوادر وسيارات مكبس لتفريغ صناديق القمامة وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات، حيث تم رفع كل أنواع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات ورفع نواتج التجريد وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر.

كما تم الدفع بونش لرفع صناديق القمامة المتهالكة المتواجدة بشارع ترعة المنصورية.