محافظة الجيزة تستضيف اجتماع تعريفى حول برنامج حماية الأطفال بلا مأوى

كتب سيد الخلفاوى

نظمت وزارة التضامن لقاء مشتركا داخل ديوان عام محافظة الجيزة بحضور الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومجدى حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وحسنى يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى، وذلك في اطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة لوضع الية عمل مشتركة من خلال البرنامج القومي "حماية الاطفال بلامأوي".

استعرض اللقاء شرح رؤية وزارة التضامن للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي ومحاور العمل، و تم عرض فيلم الشارع مش مكانك والذي يوضح اهداف ومحاور عمل برنامج اطفال بلامأوي.

ومن جانبها، أعلنت د.منال عوض نائب المحافظ عن دعم المحافظة الكامل للبرنامج القومي حماية الأطفال بلامأوي وتسهيل عمل فرق الشارع في جميع انحاء المحافظة.