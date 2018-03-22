محافظة الجيزة تستضيف اجتماع تعريفى حول برنامج حماية الأطفال بلا مأوى

محافظة الجيزة تستضيف اجتماع تعريفى حول برنامج حماية الأطفال بلا مأوىالخميس، 22 مارس 2018 04:32 م
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
نظمت وزارة التضامن لقاء مشتركا داخل ديوان عام محافظة الجيزة بحضور الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومجدى حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وحسنى يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى، وذلك في اطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة لوضع الية عمل مشتركة من خلال البرنامج القومي "حماية الاطفال بلامأوي".
استعرض اللقاء شرح رؤية وزارة التضامن للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي ومحاور العمل، وتم عرض فيلم الشارع مش مكانك والذي يوضح اهداف ومحاور عمل برنامج اطفال بلامأوي.
ومن جانبها، أعلنت د.منال عوض نائب المحافظ عن دعم المحافظة الكامل للبرنامج القومي حماية الأطفال بلامأوي وتسهيل عمل فرق الشارع في جميع انحاء المحافظة.
يذكر أن هناك وحدتين متنقلتين تعمل داخل نطاق محافظة الجيزة وتقدم الخدمة والرعاية للأطفال بالإضافة لتطوير مؤسستين هما دار الفتيات بالعجوزة ودار التربية بالجيزة سيتم افتتحاهما خلال شهرين.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة