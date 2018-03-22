محاسب بالشرقية يتهم زوجته بالزنا وإنجاب طفلة من صديقه أثناء سفره خارج مصر







الشرقية- فتحية الديب

حرر محاسب بالشرقية، ويعمل بدولة الإمارات، اليوم الخميس، محضر بقسم شرطة الزقازيق، يتهم فيه زوجته التى تعمل مدرسة، بالزنا وإنجاب طفلة من صديقه مستغلة فترة غيابه للعمل بالخارج، وبالعرض على نيابة قسم أول الزقازيق، قررت عرض الطفلة على الطب الشرعى، واستدعاء الزوجة لمواجهتها باتهام زوجها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من محمد جمال محامي نيابة عن موكله" ع م ع " 39 سنة محاسب بدولة الإمارات، ومقيم بالزقازيق، يتهم فيه زوجته " د م ف" 34 سنة، مدرسة ومقيم الزقازيق، بالزنا والإنجاب من صديقه طفلة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2745 لسنة 2018 جنح قسم أول الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة.