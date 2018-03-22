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الخميس، 22 مارس 2018 09:33 م
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مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون للانفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار

الخميس، 22 مارس 2018 08:09 م
مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون للانفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار مجلس النواب الأمريكى





واشنطن (رويترز)
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وافق مجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس، على مشروع قانون للانفاق الحكومى بقيمة 1.3 تريليون دولار لتفادى توقف عمليات الحكومة وتمويل الوكالات الاتحادية حتى الثلاثين من سبتمبر، وأرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ.

وبأغلبية 256 ضد 167 صوتا، وافق مجلس النواب الذى يقوده الجمهوريون على المشروع على الرغم من معارضة الفصيل المحافظ بالحزب.

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا على مشروع القانون قبل أن ينتهى أجل التمويل الحإلى فى وقت متأخر من ليل الجمعة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع المشروع حال موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليه.

 


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