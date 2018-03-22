مجلس أمناء الجيزة يكرم أسر شهداء الجيش.. ويطالب بالمشاركة فى الانتخابات

مجلس أمناء الجيزة يكرم أسر شهداء الجيش.. ويطالب بالمشاركة فى الانتخاباتالخميس، 22 مارس 2018 04:50 م
مجلس أمناء الجيزة يكرم آسر شهداء الجيش
كتب محمود طه حسين
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نظم مجلس الأمناء والآباء بمحافظة الجيزة مؤتمر برئاسة بدوى علام رئيس المجلس لتكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة، وعرض انجازات الرئيس السيسى فى الفترة السابقة.
من جانبه قال بدوى علام، نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة ورئيس مجلس الأمناء والآباء، إن المؤتمر استعرض
دور مجلس الامناء فى حشد المواطنين للخروج إلى صناديق الانتخاب خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن المشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة واجب على كل مواطن داعيا الجميع للخروج إلى صناديق الاقتراع.
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