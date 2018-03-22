متحدث الوزراء لـ"ON E": العمل بـ"أوبر وكريم" مستمر حتى وصول الحكم رسميًا







كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتنظيم الخدمة وتقنين أوضاع الشركات التى تستخدم تكنولوجيا للتواصل فى تنظيم خدمة نقل الركاب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك نوعًا من الخدمة تم تقديمها للمواطنين ولاقت استحسانًا كبيرًا، كما أنها وفرت عددًا كبيرًا من الوظائف، وذلك وجدت الحكومة أنه من المناسب تقنينها بشكل يضمن حقوق كل الأطراف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن حكم المحكمة الصادر بشأن "أوبر وكريم" لم يصل لمجلس الوزراء، فمن الناحية العملية تعمل هذه الشركات حتى وصول الحكم تنفيذه من قبل الحكومة، مؤكداً أنه لو تم الاستشكال فى الحكم فهناك إجراءات طعن، فالموضوع لم ينته بشكل نهائى.

وذكر أن هناك الكثير من الوظائف فى مصر ليس لها سند قانونى، مثل "قيادة التوك توك"، موضحاً أن القانون سينتهى فى القريب العاجل، لأنه مهم لتنظيمه خدمة جديدة على المجتمع.