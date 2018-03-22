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متحدث الوزراء: الحكومة تحركت قبل إصدار حكم القضاء بمنع تسيير أوبر وكريم

الخميس، 22 مارس 2018 08:50 م
متحدث الوزراء: الحكومة تحركت قبل إصدار حكم القضاء بمنع تسيير أوبر وكريم السفير أشرف سلطان المتحدث باسم الوزراء





كتب كريم كشك
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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بالفعل تحركت قبل صدور حكم محكمة القضاء الإدراى بمنع تسيير شركتى أوبر وكريم، مؤكدًا أن الحكومة لم تنتظر صدور الحكم القضائى.

 

وأوضح سلطان فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، أن الحكومة أحالت مشروع  القانون الخاص بتقنين أوضاع الشركتين، منذ فترة إلى مجلس النواب، لخضوعه لنقاش مجتمعى بعد عرضه على مجلس الدولة لثبوت دستوريته من عدمها، فى نوفمبر 2017، وتم مناقشته بعدة جلسات لمجلس الوزراء مع الجهات المعينة بذلك من جميع الأطراف، لما له من تأثير اقتصادى مجتمعى على كامل الدولة بفئاتها المختلفة.

 وفيما يخص إصدار قرار بإرجاء مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع، أوبر وكريم، وإقامة دعوى قضائية مؤخرًا من أفراد تطالب بوقف نشاط عمل الشركتين، أكد متحدث الوزراء أنه لا يوجد آلية لإعلام الحكومة بالدعوى القضائية المقدمة، نظرًا لأنها قضية منظورة، تخص نشاط بالقطاع الخاص، وليس قطاعًا حكوميًا.   

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم

واشمعنى متمنعش باقى دول العالم

ولا العك المصرى لازم يطول كل حاجة ارحمونا انتم مش بتفهمو احسن من غيركو احنا اتخنقنا

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

قضيه كل الشعب

الشعب هو مصدر السلطات ولذلك هو الذى يختار فامامه اوبر او التاكسي الابيض يختار ما يشاء حسب ظروفه من حيث توفير الامن والراحه حسب ما يوفره كل فريق لذلگ لابد من المنافسه واستغرب سرعه الحكم مع المقارنه باحكام اخرى بطييه ولماذا صدر فى هذا التوقيت الحرج قبل الانتخابات وهى قضيه تثير مشاكل مما يدل علي شبهه اخوانيه فهم يحاربون المجتمع باساليب مختلفه وهذا يوضح بان القضايا العامه لاينظرها القضاء الادارى يمكن قضاء محلفين ليشارك الشعب لان كل مواطن له ظروفه هذا يمتلك سياره وله سايق خاص واولاده يوصلهم بامان

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