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الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
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مالطا تجمد عمليات بنك بيلاتوس بعد القبض على رئيسه

الخميس، 22 مارس 2018 02:52 م
مالطا تجمد عمليات بنك بيلاتوس بعد القبض على رئيسه الشرطة فى مالطا -أرشيفية





رويترز
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قررت سلطات مالطا تجميد نشاط بنك بيلاتوس بعد القبض على رئيسه بتهمة مخالفة العقوبات الأمريكية على إيران الأمر الذى أدى إلى موجة انتقادات جديدة للسلطات المالطية.

وفى وقت سابق من الأسبوع قال مدعون إنهم وجهوا لرئيس البنك على صدر هاشمى نجاد اتهامات فى محكمة اتحادية فى مانهاتن بالتورط فى خطة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

وذكرت وثائق قضائية أن القبض على صدر تم يوم الاثنين. وامتنع محاميه عن التعليق.

وتسبب ذلك فى انتقادات للسلطات المالطية لتقاعسها ومنها انتقادات من أولاد صحفية قتلت فى مالطا العام الماضي. وكانت الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا نشرت تقارير عن الفساد واتهمت بنك بيلاتوس بغسل الأموال، كما أثار بعض النواب تساؤلات عما إذا كان يجب أن يحتفظ البنك المسجل فى مالطا بترخيصه.

وأدت هذه التطورات إلى احتجاجات جديدة من جانب نشطاء مناهضين للفساد خارج مقر البنك بالقرب من العاصمة فاليتا. ووضع بعضهم غسالة كهربائية على لوحة تذكارية بمناسبة افتتاح رئيس الوزراء جوزيف موسكات للبنك.

وقالت الشرطة فى مالطا إن انتهاك العقوبات لم يشارك فيه مواطنون مالطيون أو مؤسسات من مالطة وإن مالطا لم تمر عبرها أى من التعاملات المالية، ولم يتضح طول الفترة التى سيظل فيها نشاط البنك متوقفا. ولم يرد البنك على طلبات للتعليق.

وتكشفت الأحداث بعد أن سلمت موظفة سابقة بالبنك نفسها للشرطة اليونانية. وكانت تلك الموظفة أثارت فضيحة سياسية فى مالطا بعد أن أصبحت مصدر معلومات الصحفية القتيلة.

وأصدر مدعون فى مالطا أمرا أوروبيا بالقبض على ماريا إفيموفا الروسية التى غادرت مالطا إلى اليونان العام الماضى مع أسرتها بتهمة الاحتيال. وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إن السلطات اعتقلتها بناء على طلب مالطا.

 

 


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