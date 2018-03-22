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الخميس، 22 مارس 2018 08:51 م
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ماكرون يزور موريتانيا فى أول زيارة لرئيس فرنسى منذ 21 عاما

الخميس، 22 مارس 2018 08:28 م
ماكرون يزور موريتانيا فى أول زيارة لرئيس فرنسى منذ 21 عاما الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون





(أ ش أ)
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تستعد موريتانيا لاستقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى زيارة رسمية هى الأولى لرئيس فرنسى لنواكشوط منذ 21 عاما، حيث تعود آخر زيارة إلى عام 1997 عندما زار الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك موريتانيا خلال حكم الرئيس الموريتانى الأسبق معاوية ولد الطايع.

وذكر مركز الصحراء الاستراتيجى الموريتانى أن موريتانيا استقبلت 4 رؤساء فرنسيين فى تاريخها كان أولهم الرئيس شارل ديجول عام 1959 واستقبله الرئيس المختار ولد داداه.

وفى فبراير 1971 زار جورج بومبيدو موريتانيا واستقبله الرئيس المختار ولد داداه، فيما زار الرئيس فرانسوا ميتران عام 1982 موريتانيا واستقله الرئيس محمد خونه ولد هيداله.

وكانت آخر زيارة لرئيس فرنسى هى الزيارة التى قام بها الرئيس جاك شيراك فى سبتمبر 1997.

 


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