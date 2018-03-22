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الخميس، 22 مارس 2018 04:57 م
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ماكرون و ترامب يبحثان قرارات زيادة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم

الخميس، 22 مارس 2018 04:42 م
ماكرون و ترامب يبحثان قرارات زيادة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى





باريس أ.ش.أ
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أعلن قصر الاليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون أجرى إتصالا هاتفيا بنظيره الامريكى دونالد ترامب تم خلاله بحث التدابير الاحادية بشأن واردات الصلب و الألومنيوم التى اعلنت عنها الادارة الامريكية فى 8 مارس و المحادثات التى جرت بين المفوضية الاوروبية و واشنطن فى هذا الشأن.

وأضاف الاليزيه-فى بيان له- أن الرئيسين تناولا ايضا محاولة اغتيال العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال و ابنته "لوليا" بواسطة سلاح كيميائى فى مدينة سالزبرى البريطانية واتفقا على انه لا تفسير مقنع سوى مسؤولية روسيا عن هذا الحادث.

وأدان الرئيسان - خلال الإتصال- أى استخدام للاسلحة الكيميائية، معربين عن تضامنهما بجانب المملكة المتحدة اثر هذا الاعتداء.

وعبر ماكرون وترامب عن تطلعهما للالتقاء فى اطار زيارة الدولة التى سيقوم بها الرئيس الفرنسى لواشنطن خلال الفترة من 23 الى 25 ابريل المقبل.

 


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