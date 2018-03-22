مؤشر نيكى اليابانى يغلق على ارتفاع ملحوظ وسط مكاسب للأسهم الكبرى







طوكيو (رويترز)

صعد المؤشر نيكى للأسهم اليابانية، فى معاملات متقلبة اليوم الخميس، رغم ارتفاع "الين" بدعم من إقبال مستثمرى قطاع التجزئة وصناديق معاشات التقاعد على شراء الأسهم ذات القيم المغرية، التى تعثرت فى الآونة الأخيرة.

وصعدت أسهم ذات ثقل على المؤشر، بدعم الطلب عليها، مثل سهم "فانوك" الذى زاد 3.7%، وسهم "فاست ريتيلنج" الذى ارتفع 1.3%، وزاد المؤشر نيكى القياسى 1% ليغلق عند 21591.99 نقطة، بعدما ظل منخفضا فى المعاملات المبكرة.

يُذكر أن البورصة اليابانية كانت مغلقة أمس الأربعاء بسبب عطلة عامة، وقد أقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات التى تركز على التصدير مع رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سعر الفائدة أمس الأربعاء، لكنه بدا أقل ميلا للتشديد عن المتوقع، إذ تكهن برفع الفائدة مرتين فقط فى 2018 خلال أول اجتماع للمجلس برئاسة رئيسه الجديد جيروم باول.

وصعد سهم كانون 2.2%، بينما زاد سهم "دايكين إندستريز" 2.1%، وارتفع سهم "سونى" 2%، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7%، لينهى اليوم عند 1727.39 نقطة.