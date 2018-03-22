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الخميس، 22 مارس 2018 09:41 م
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مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف يدعو المصريين للخروج على قلب رجل واحد لانتخاب السيسي

الخميس، 22 مارس 2018 09:35 م
مؤتمر مستقبل وطن ببنى سويف يدعو المصريين للخروج على قلب رجل واحد لانتخاب السيسي النائب بدوى النويشى خلال المؤتمر





بنى سويف - أيمن لطفى
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نظم حزب مستقبل وطن ببنى سويف، مؤتمرا جماهيريا بقرية ونا القس بمركز الواسطى شمال المحافظة، لتأييد ودعم الرئيس السيسى في الإنتخابات القادمة، بحضور بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن الحزب ودائرة مركز ومدينة الواسطى، وائل محفوظ امين الحزب بالمحافظة، ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والمئات من أهالى المركز والقرى التابعة.
 
 
عرض المؤتمر، فيديو عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتضحيات التى قدمها رجال الجيش والشرطة.
 
وقال النائب بدوى النويشى:"قفوا خلف السيسي الذي أنقذ مصر من كارثة محققة وواجه التحديات الخارجية والداخلية"، مضيفا أن جموع  الشعب المصرى  عليهم دور هام فى الحشد والخروج للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع أيام 26، 27، 28 القادمة والمحددة للانتخابات الرئاسية 
 
وتابع:"لابد أن نقدم التحية لشهداء مصر جميعا ولأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية التى روت أرض سيناء فى معركة قوية لتطهير قطعة غالية من أرض مصر من الإرهاب".
   
وطالب وائل محفوظ، أمين عام الحزب بالمحافظة، الجميع بالاصطفاف خلف الرئيس والخروج على قلب رجل واحد لانتخابه وتسجيل أعلى معدل للتصويت، مؤكدا أن السيسى حافظ على النسيج الوطنى وحمى مصر من الفتنة الطائفية.
 
وأشار ياسر الوكيل، أمين مركز الواسطى، إلى أن مصر شهدت فى عهد السيسى شبكة طرق عملاقة، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر، مجددا الثقة فى السيسى للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل.
 
1---النائب-بدوى-النويشي-يتحدث-فى-المؤتمر
النائب بدوى النويشي يتحدث فى المؤتمر

2--جانب-من-مؤتمر-دعم-السيسي
جانب من مؤتمر دعم السيسي

4--المشاركون-فى-المؤتمر
المشاركون فى المؤتمر

5--النائب-والاهالى-اثناء-المؤتمر
النائب والاهالى اثناء المؤتمر

مؤتمر
جانب من المؤتمر

 


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