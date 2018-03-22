مؤتمر لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية فى دمياط حول مسئولية القرار

مؤتمر لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية فى دمياط حول مسئولية القرارالخميس، 22 مارس 2018 09:20 م
خلال المؤتمر
دمياط-معتز الشربينى
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نظمت اليوم الخميس مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية مؤتمرا اليوم بمقر نقابة المهندسين بدمياط تحت عنوان مسئولية القرار ضمن خطة عمل الحملة الوطنية للتثقيف والتوعية وذلك بحضور اللواء سامي عبد العزيز سكرتير عام محافظة دمياط واللواء احمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس أكاديمية الشرطة والدكتور احمد الشريف الأمين العام لمؤسسة القادة وأعضاء المؤسسة بمحافظة دمياط وذلك بالتنسيق مع مجمع إعلام دمياط بقيادة عزة الهراوي وبحضور المهندس محمد بحيرى ممثلا عن نقابة المهندسين بدمياط وجهاد دياب رئيس فرع للمؤسسة بدمياط والدكتورة منى المنشى رئيس فرع الاتحاد الدولي للمرأة الإفريقية بدمياط.
وقالت عزة الهراوى مدير مركز إعلام دمياط إن هذا اللقاء ضمن محور التثقيف السياسي للانتخابات الرئاسية القادمة بهدف الحث على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها الأسبوع المقبل وأشارات الهراوي إلى أن مركز إعلام دمياط يعد لتنفيذ خطة لبرامج الشباب بهدف تنمية الوعي لدى إفراد المجتمع.
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