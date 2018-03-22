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مؤتمر لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية فى الغربية

الخميس، 22 مارس 2018 08:41 م
مؤتمر لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية فى الغربية مؤتمر لدعم السيسى-ارشيفية





الغربية - أحمد زيادة
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أقام اليوم حزب الاتحاد المصرى للمجالس الشعبية والمحلية مؤتمرا من أجل دعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية بالقاعة الذهبية بالقضابة على ضفاف نهر النيل بالغربية.

خلال المؤتمر حث عزت توفيق رئيس مجلس الآباء بمحافظة الغربية المواطن المصرى للنزول للادلاء بأصواتهم واثباتهم لكل العالم ان المصريين يختارون رئيسهم وكما يحارب جيشنا الإرهاب فى سيناء وكذلك المواطن يجب أن يحارب كلا فى مكانة من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية

وطالبت دكتورة ولاء عامر أمينة المرأة بمحافظة الغربية للحزب فى كلمتها التى وجهتها للعنصر النسائى خصوصا نزولهم لصناديق الانتخاب لإثبات للجميع على أن دور المرأة المصرية فى كل المجالات واضح وأن المرأة هى عمود الخيمة.

وهنأ إبراهيم عمارة أمين الحزب بمركز بسيون الأمهات بعيدهم وقال "كل عام وامنا الغالية مصر بخير وذكر بعض اسماء القيادات من قواتنا المسلحة من أبناء بسيون مثل الفريق سعد الدين الشاذلى وحث كل طبقات المجتمع المصرى للنزول للادلاء بأصواتهم وان نقف جميعا بجوار مصرنا الغالية ثم عرض رائع من اطفال بسيون عن حب مصر. 

 

وكما كانت بسيون ولادة للرموز لابد من أن تثبت بسيون دورها بذهابها للادلاء بأصواتهم ووقوف بجوار وطنهم مصر ثم اخيرا كلمة المهندس عبد الرحمن الصباغ مفوض عام محافظة الغربية عضو مجلس إدارة الحزب وترحيبة وشكرة لاهالى بسيون وحثهم للنزول للجان الانتخابية.


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