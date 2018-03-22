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مؤتمر جماهيرى حاشد بمدينة منوف لدعم الرئيس السيسى بحضور النائب أسامة شرشر

الخميس، 22 مارس 2018 10:23 م
مؤتمر جماهيرى حاشد بمدينة منوف لدعم الرئيس السيسى بحضور النائب أسامة شرشر خلال المؤتمر





المنوفية _ محمد فتحى
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نظم النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف _سرس الليان مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة منوف، وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة ثانية.

 

حضر المؤتمر الدكتور رضا الرشيدى وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال وكيل الوزارة والمهندس طارق الوراقى رئيس مجلس المدينة ونقيب المعلمين عن بندر منوف ومدير الاوقاف بمنوف وراعى كنيسة مارجرجس بمنوف وبعض ممثلى الاوقاف من الشيوخ والائمة ومديرى جميع المصالح بمدينة منوف، وبعض من المسئولين الشعبيين والتنفيذيين عن المدينة والمركز والعديد من أهالى منوف من الرجال والنساء والشباب.

 

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم السلام الوطنى والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة.

 

وأجمع ممثلو الأزهر والكنيسة على أن المشاركة الفعالة فى الانتخابات واجب دينى ووطنى، وعللوا ذلك بأن الحفاظ على الوطن مذكور فى كافة الكتب السماوية.

 

وطالب الكاتب الصحفى أسامة شرشر عضو مجلس النواب أهالى منوف،بضرورة الحضور إلى صناديق الاقتراع لتفعيل المشاركة الإيجابية ودعم وطننا الغالى مصر.

 


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