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كونا: مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقا طويل الأمد لإمدادات الغاز المسال

الخميس، 22 مارس 2018 10:40 ص
كونا: مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقا طويل الأمد لإمدادات الغاز المسال ناقلة نفط





دبى (رويترز)
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نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن وزير النفط بخيت الرشيدى قوله اليوم الخميس، إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت اتفاقا مع شركة عالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعى المسال على المدى الطويل.

 

ولم يذكر الرشيدى اسم الشركة، مكتفيا بوصفها بأنها "إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الغاز الطبيعى المسال".

 

وذكرت الوكالة نقلا عن الوزير، أن الاتفاق سيساعد مؤسسة البترول الكويتية "على تلبية الطلب المتزايد من الطاقة فى دولة الكويت لمحطات توليد الكهرباء".


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مؤسسة البترول الكويتية

بخيت الرشيدى

اسعار البترول

الغاز المسال




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