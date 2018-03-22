كونا: مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقا طويل الأمد لإمدادات الغاز المسال

كونا: مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقا طويل الأمد لإمدادات الغاز المسالالخميس، 22 مارس 2018 10:40 ص
ناقلة نفط
دبى (رويترز)
إضافة تعليق
نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن وزير النفط بخيت الرشيدى قوله اليوم الخميس، إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت اتفاقا مع شركة عالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعى المسال على المدى الطويل.
ولم يذكر الرشيدى اسم الشركة، مكتفيا بوصفها بأنها "إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الغاز الطبيعى المسال".
وذكرت الوكالة نقلا عن الوزير، أن الاتفاق سيساعد مؤسسة البترول الكويتية "على تلبية الطلب المتزايد من الطاقة فى دولة الكويت لمحطات توليد الكهرباء".
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة