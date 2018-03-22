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كليتا طب وصيدلة المنوفية ينظمان قافلة طبية متكاملة للكشف على 340 حالة بقرية سنجرج

الخميس، 22 مارس 2018 07:51 م
كليتا طب وصيدلة المنوفية ينظمان قافلة طبية متكاملة للكشف على 340 حالة بقرية سنجرج قافله طبيه - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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نظمت كليتا الطب والصيدلة جامعة المنوفية اليوم الخميس، قافلة طبية متكاملة إلى قرية سنجرج للكشف وتقديم العلاج لأهالى القرية، حيث قاموا بالكشف على 340 حالة وتقديم العلاج والإرشادات الطبية لهم.

 

وقد شملت تخصصات القافلة الأطفال واالعظام والباطنة والمسالك والأنف والأذن إلى جانب محاضرات عن دور طب الأسرة وطب السموم والطب الشرعى فى حماية الفرد من الأمراض المعدية واالتسمم الغذائي والوعي بالنواحي الوقائية ضد الأمراض وخاصة أمراض الصيف المعدية. 


القافلة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب والدكتور محمود قوره وكيل كلية الطب والدكتورة داليا حمدان وكيل كلية الصيدلة. 


وشارك فيها الدكتور محمد شوقى عرفة "عظام"، والدكتورة دعاء محمد الشامى "باطنة"، والدكتور عبد الله أحمد عبد الحكيم "مسالك"، والدكتور أحمد عادل زكريا "أطفال"، والدكتور مصطفى محمد داوود "أنف وأذن" والدكتورة غادة زغلول "طب شرعى وسموم" والدكتورة ريهام أبو عياد "طب شرعى وسموم وطلبة" وطالبات كلية الطب والصيدلة.

 


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