كليتا الطب والصيدلة ينظمان قافلة طبية متكاملة للكشف على 340 حالة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قامت كليتا الطب والصيدلة جامعة المنوفية، اليوم، الخميس، بقافلة طبية متكاملة إلى قرية سنجرج، للكشف وتقديم العلاج على أهالى القرية، حيث قاموا بالكشف على 340 حالة، وتقديم العلاج والإرشادات الطبية لهم.

وشملت تخصصات القافلة الأطفال واالعظام والباطنة والمسالك البولية والأنف والأذن، إلى جانب محاضرات عن دور طب الأسرة وطب السموم والطب الشرعى فى حماية الفرد من الأمراض المعدية، واالتسمم الغذائى والوعى بالنواحى الوقائية ضد الأمراض وخاصة أمراض الصيف المعدية.

القافلة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب، والدكتور محمود قوره وكيل كلية الطب، والدكتورة داليا حمدان وكيل كلية الصيدلة.

وشارك فيها الدكتور محمد شوقى عرفة عظام، والدكتورة دعاء محمد الشامى باطنة، والدكتور عبد الله احمد عبد الحكيم مسالك، والدكتور أحمد عادل زكريا أطفال، والدكتور مصطفى محمد داوود انف واذن، والدكتورة غادة زغلول طب شرعى وسموم، والدكتورة ريهام ابو عياد طب شرعى وسموم، وطلبة وطالبات كلية الطب والصيدلة.