كلية إعلام القاهرة تشارك فى فعاليات حملة مناهضة التحرش







وائل ربيعى

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مجموعة من الفعاليات الخاصة بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، وكانت أول هذه الفعاليات فى ساحة الكلية وتضمنت عرضا مسرحيا من طلبة الوحدة ثم العديد من المسابقات حول المرأة وتوزيع الهدايا ثم إطلاق مسابقة مواهب إعلام لتقديم مواهب فى الرسم والغناء والشعر والقصة وكلها تدور حول قضايا المرأة.

وكانت المرحلة الثانية من الفعاليات فى المسابقات واستعراض المواهب المقدمة من الطلاب وسط حضور طلابى كبير التصويت للمواهب الفائزة فى أغانى الراب والشعر والقصة والأعمال اليدوية الخاصة بقضايا المرأة، بحضور الدكتور غادة على، نائب رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة والدكتورة سالى جاد، الأستاذ بكلية الإعلام.